Дроны бьют по жилым домам, вылазка под Курск: как ВСУ атакуют РФ 9 августа

Взрыв и последовавшее возгорание произошли в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Инцидент зафиксирован в микрорайоне Левобережный. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Дрон ВСУ врезался в жилой дом в Ростове-на-Дону

Взрыв и последовавшее возгорание произошли в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Инцидент зафиксирован в микрорайоне Левобережный.

На месте происшествия работу оперативных служб координирует заместитель губернатора Сергей Бодряков. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. Информация уточняется.

БПЛА ВСУ атаковал жилой дом в Дагомысе

Многоквартирный дом в поселке Дагомыс получил повреждения во время отражения атаки беспилотников над Сочи, разбиты окна, сообщил мэр Андрей Прошунин. По его словам, никто не пострадал, угроза атаки дронов в данный момент уже неактуальна.

«Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. Жильцам окажем помощь», — написал Прошунин.

Собянин сообщил о попытке ВСУ атаковать Москву

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. Это третий за день БПЛА, который пытался атаковать столицу.

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Гладков сообщил о массовом налете дронов ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область 105 беспилотниками за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинские военные ударили по девяти районам области.

Так, по Белгородскому и Борисовскому районам ударили по семь дронов. Тем временем в Валуйском муниципальном округе и Шебекинском муниципальном округе сбили 22 БПЛА. В Краснояружском районе ликвидирован 21 вражеский летательный аппарат.

Грайворонский муниципальный округ атаковали 16 дронов. В Волоконовском и Прохоровском районах сбиты по четыре беспилотника. Над Корочанским районом системой ПВО ликвидирован один БПЛА.

Обломки дрона ВСУ рухнули на дом в Калужской области

В ночь на 9 августа над территорией Калужской области было уничтожено 13 БПЛА, рассказал губернатор Владислав Шапша. Большинство дронов — три — были уничтожены в Мещовском районе.

«В Ферзиковском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания», — рассказал губернатор.

В настоящее время на месте падений обломков работают оперативные группы. Сообщается, что никто в результате атаки ВСУ не пострадал.

Минобороны РФ назвало число БПЛА ВСУ, уничтоженных за сутки

Средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Кроме того, дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае, в Крыму, в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи с 22:41 8 августа до 05:05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Марочко сообщил о попытке ВСУ атаковать Курскую область

Подразделения Вооруженных сил Украины на текущей неделе пытались атаковать приграничье в направлении Теткина Курской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, все попытки были отбиты. Минобороны РФ не комментировало информацию.

«Вооруженные формирования Украины попытались провести ряд контратак для того, чтобы возвратить ранее утраченные позиции. Сложные участки были в районе Теткина. Из района Бояро-Лежачи украинские боевики пытались продвинуться на территорию Российской Федерации, также они пытались неоднократно преодолеть водную преграду в данном районе — реку Сейм», — констатировал эксперт.

