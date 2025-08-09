Раскрыты детали атаки ВСУ на Калужскую область Губернатор Шапша: в Калужской области обломки дрона упали на дом

В ночь на 9 августа над территорией Калужской области было уничтожено 13 БПЛА, рассказал губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Большинство дронов — три — были уничтожены в Мещовском районе.

В Ферзиковском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания, — рассказал губернатор.

В настоящее время на месте падений обломков работают оперативные группы. Он добавил, что никто в результате атаки ВСУ не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае, в Крыму, в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

До этого при атаке ВСУ погибла жительница Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ее родители получили ранения, их госпитализировали.