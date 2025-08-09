Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 09:06

Раскрыты детали атаки ВСУ на Калужскую область

Губернатор Шапша: в Калужской области обломки дрона упали на дом

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ночь на 9 августа над территорией Калужской области было уничтожено 13 БПЛА, рассказал губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Большинство дронов — три — были уничтожены в Мещовском районе.

В Ферзиковском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания, — рассказал губернатор.

В настоящее время на месте падений обломков работают оперативные группы. Он добавил, что никто в результате атаки ВСУ не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае, в Крыму, в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

До этого при атаке ВСУ погибла жительница Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ее родители получили ранения, их госпитализировали.

Калужская область
ВСУ
Украина
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичным встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
В московском аэропорту ввели временные ограничения
«Русская Америка»: в Госдуме оценили место для переговоров Путина и Трампа
Соучастник по делу о теракте в «Крокусе» трудился на складе маркетплейса
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.