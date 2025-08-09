Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 13:11

Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО уничтожили третий за день БПЛА на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Это третий за день БПЛА, который пытался атаковать столицу. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Об уничтожении первого за день БПЛА Собянин информировал в 09:25 мск. Спустя полчаса мэр Москвы сообщил, что на подлете к городу был сбит еще один дрон противника.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ночью 9 августа средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.

До этого в результате атаки Вооруженных сил Украине погибла жительница Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ее родители получили ранения, их госпитализировали.

