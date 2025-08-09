Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве вражеском дроне

Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве вражеском дроне

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Информации о пострадавших или разрушениях нет. Другие детали не приводятся.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ информировала, что средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае, в Крыму, в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что взрыв и последовавшее возгорание произошли в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Кроме того, многоквартирный дом в поселке Дагомыс получил повреждения во время отражения атаки беспилотников над Сочи, разбиты окна. Мэр Андрей Прошунин уточнил, что никто не пострадал.