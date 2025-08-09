Волчанск, Торское, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 9 августа

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 9 августа? Что происходит у Александрограда, Волчанска, Заречного, Зверево, Искры, Катериновки, Красного Лимана, Купянска, Муравки, Покровска, Полтавки, Родинского, Русина Яра, Синельниково, Северска, Тернов, Торского, Харькова, Часова Яра и Чунишино?

WarGonzo

«Донецкий фронт. На Южно-Донецком направлении идут бои в районе Искры и Александрограда. Сообщается о тактических успехах ВС РФ в районе Темировки. На Покровском направлении тяжелые бои на участке Чунишино — Лысовка — Сухой Яр. В самом Покровске войска РФ расширяют зону своего контроля. На Константиновском направлении производится охват Константиновки с запада, идут бои в районе Полтавки и Русина Яра, сообщается о тактических успехах ВС РФ на данном участке. Краснолиманское направление. В населенных пунктах Среднее и Шандриголово продолжаются бои. По сведениям отдельных источников, ВС РФ контролируют северную часть села Торского. Войска РФ продвигаются в Серебряном лесничестве на границе ДНР и ЛНР. Харьковское направление. На Волчанском направлении фиксируются тактические успехи ВС РФ в районе Волчанских Хуторов и села Липцы. На Купянском направлении продолжаются бои в районе Московки и Соболевки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении в Волчанске ВС России продолжают наступление на востоке города и в лесу возле Синельниково, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Противник оказывает ожесточенное сопротивление и накапливает силы для контратак. Расширен плацдарм на левом берегу реки Волчьей. На Константиновском направлении ВС России продвигаются под Полтавкой, по оценкам вражеских каналов, закрепляются в восточной части Русина Яра, за который идут бои. На Краснолиманском направлении ВС России ведут бои в Заречном, атакуя со стороны Тернов. Ночью в Ростовской области из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону. Суммарно к моменту в течение суток уничтожено 166 БПЛА ВСУ над нашими регионами», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении ВС РФ продолжают развивать наступление северо-восточнее Зверево, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Идут бои за Чунишино. В Муравке наши бойцы ведут атаки для закрепления в селе. Краснолиманское направление. На северных окраинах Торского наша армия продолжает продавливать оборону противника, продвижение составило два километра вглубь, шириной — три с половиной километра. Константиновское направление. На левом фланге наши войска ведут атаки на Белицкое, удалось закрепиться на участке у железной дороги. В районе Полтавки под контроль взят карьер западнее села и ведем бои за Русин Яр, большая часть которого уже под нашим контролем. Харьковское направление. На участке фронта в районе Волчанска противник активно использует БПЛА с целью разведывательных действий и остановить продвижение штурмовиков ВС РФ. В лесу возле Синельниково наши подразделения отражают контратаки противника и продвигаются вглубь леса», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

