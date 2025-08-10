Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 00:43

«Искандер» одним ударом испепелил украинские грузовики с вооружением

МО России: удар «Искандера» уничтожил технику и личный состав ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российские войска нанесли удар по скоплению личного состава и техники ВСУ при помощи комплекса «Искандер» в Черниговской области, передала пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, потери противника составили до 20 военнослужащих.

Как уточнили, это произошло в районе населенного пункта Стахорщина. После нанесения удара ракетой с фугасной боевой частью по цели уничтожено несколько грузовиков с техникой и вооружением, указала разведка.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что вся линия обороны ВСУ в Донбассе разрушится после того, как российская армия возьмет под контроль город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике. Это заставит президента США Дональда Трампа усилить давление на Киев с целью заключения мирного соглашения, считает он.

До этого стало известно, что ВСУ отступают со своих позиций в селе Новоселовка вглубь Днепропетровской области. Населенный пункт является первым значительным логистическим узлом на этом направлении фронта.

Минобороны РФ
Искандер
военные
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Компании ФРГ могут прекратить производство оружия из-за КНР
Трамп пытается придумать, как позвать Зеленского на Аляску
SHOT сообщил, что ПВО отражает атаку ВСУ на российский город
Трамп хотел вновь прогуляться по крыше, но его планы резко изменились
«Неопытная мать»: в Лейпциге усыпили трех детенышей краснокнижного зверя
Два боксера не пережили турнир в Японии
«Кремль торжествует»: маневр Путина против ультиматума Трампа поразил КНР
Системы ПВО в Абхазии перевели в режим боевой готовности
Президент Колумбии призвал Трампа уважать страну при борьбе с преступностью
«Все провалится»: в Финляндии дали Трампу совет касаемо общения с Зеленским
Диброву ждет слава Бузовой? Кто из звезд стал популярным после развода
Бойцы «Днепра» нашли способ прогнать ВСУ с Запорожского направления
Фицо рассказал, чем Киеву обернутся попытки ослабить Россию
Приметы на Прохора, 10 августа: груша, роса и запрет на торговлю
«Искандер» одним ударом испепелил украинские грузовики с вооружением
Медик назвал необычный симптом нового вируса
Летевший в Петербург самолет вернулся в Стамбул из-за недомогания пилота
Фицо передал Путину и Трампу пожелания на фоне переговоров
Несколько аэропортов России перестали обслуживать рейсы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 августа 2025 года
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.