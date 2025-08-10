Российские войска нанесли удар по скоплению личного состава и техники ВСУ при помощи комплекса «Искандер» в Черниговской области, передала пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, потери противника составили до 20 военнослужащих.

Как уточнили, это произошло в районе населенного пункта Стахорщина. После нанесения удара ракетой с фугасной боевой частью по цели уничтожено несколько грузовиков с техникой и вооружением, указала разведка.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что вся линия обороны ВСУ в Донбассе разрушится после того, как российская армия возьмет под контроль город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике. Это заставит президента США Дональда Трампа усилить давление на Киев с целью заключения мирного соглашения, считает он.

До этого стало известно, что ВСУ отступают со своих позиций в селе Новоселовка вглубь Днепропетровской области. Населенный пункт является первым значительным логистическим узлом на этом направлении фронта.