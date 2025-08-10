Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 10 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 10 августа

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал во дворе жилого дома в Саратовской области, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, один человек погиб.

«Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб. Медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — написал Бусаргин.

Также он информировал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Саратовскую область получило повреждение промышленное предприятие. Там сейчас работают экстренные службы.

Telegram-канал SHOT написал, что система ПВО сработала по украинским БПЛА над Воронежем, раздалось порядка пяти взрывов. Минобороны России и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы рассказали SHOT, что хлопки были слышны в южной части населенного пункта, сработала сирена воздушной тревоги. Также наблюдаются перебои в работе мобильного интернета, при этом информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

ВСУ с помощью беспилотников атаковали частные дома в селе Верхние Криницы Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, погиб местный житель.

«Противник осуществил атаку беспилотников на частные домовладения села Верхние Криницы Васильевского муниципального округа. От полученных ранений погиб местный житель, мужчина 1955 года рождения», — подчеркнул Балицкий.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Взрыв и последовавшее возгорание произошли в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Инцидент зафиксирован в микрорайоне Левобережный.

На месте происшествия работу оперативных служб координирует заместитель губернатора Сергей Бодряков. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. Информация уточняется.

Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали от ударов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. По его словам, это двое молодых мужчин из Горловки.

«Двое горловчан пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Центрально-Городском районе города в результате атаки ударного беспилотника ВФУ пострадали двое парней 2006 г. р., им оказывается необходимая медицинская помощь. Также поврежден автомобиль», — написал Пушилин.

Пушилин подчеркнул, что со стороны ВСУ были совершены пять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА.

Российские средства ПВО в период с 17:25 до 22:40 мск в пятницу, 8 августа, сбили 66 беспилотников, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, 16 из них — над Орловской областью.

