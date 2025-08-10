Украинский беспилотник рухнул во двор дома под Саратовом и убил человека

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал во дворе жилого дома в Саратовской области, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, один человек погиб.

Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб. Медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, — написал Бусаргин.

Ранее он информировал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Саратовскую область получило повреждение промышленное предприятие. Там сейчас работают экстренные службы.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что ночью 9 августа средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.

Тем временем при атаке ВСУ погибла жительница Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ее родители получили ранения, их госпитализировали.