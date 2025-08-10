Промышленное предприятие в российском регионе попало под огонь ВСУ Бусаргин: промышленное предприятие под Саратовом повреждено при атаке БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Саратовскую область получило повреждение промышленное предприятие, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, там сейчас работают экстренные службы.

Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы, — отметил губернатор.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон, летевший на Москву. Он стал вторым за утро 9 августа.

Тем временем в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что ночью 9 августа средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.

Кроме того, силы ПВО перехватили 27 вражеских дронов. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Калужскую и Рязанскую области, а также Краснодарский край и Московский регион.