Около 30 беспилотников ВСУ атаковали днем российские регионы

Российские средства ПВО сбили днем 9 августа 27 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. БПЛА уничтожили в Брянской, Калужской и Рязанской областях, а также в Краснодарском крае и в Московском регионе.

9 августа в период с 12:00 до 15:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

9 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА на подлете к Москве. Это третий за день БПЛА, который пытался атаковать столицу. Об уничтожении первого БПЛА Собянин сообщал в 09:25 мск. Спустя полчаса мэр Москвы сообщил, что на подлете к городу был сбит еще один дрон противника.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что ночью 9 августа средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.