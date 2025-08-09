Пожилой мужчина стал жертвой атаки ВСУ Балицкий: пожилой мужчина погиб при атаке ВСУ в Запорожской области

ВСУ с помощью беспилотников атаковали частные дома в селе Верхние Криницы Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, погиб местный житель.

Противник осуществил атаку беспилотников на частные домовладения села Верхние Криницы Васильевского муниципального округа. От полученных ранений погиб местный житель, мужчина 1955 года рождения, — подчеркнул Балицкий.

Губернатор отметил, что в регионе сохраняется опасность новых ударов. При этом продолжают работать силы ПВО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА на подлете к Москве. Это третий за день БПЛА, который пытался атаковать столицу.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что ночью 9 августа средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что взрыв и последовавшее возгорание произошли в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника. Инцидент зафиксирован в микрорайоне Левобережный.