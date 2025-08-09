Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 22:30

Пожилой мужчина стал жертвой атаки ВСУ

Балицкий: пожилой мужчина погиб при атаке ВСУ в Запорожской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ с помощью беспилотников атаковали частные дома в селе Верхние Криницы Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, погиб местный житель.

Противник осуществил атаку беспилотников на частные домовладения села Верхние Криницы Васильевского муниципального округа. От полученных ранений погиб местный житель, мужчина 1955 года рождения, — подчеркнул Балицкий.

Губернатор отметил, что в регионе сохраняется опасность новых ударов. При этом продолжают работать силы ПВО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА на подлете к Москве. Это третий за день БПЛА, который пытался атаковать столицу.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что ночью 9 августа средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что взрыв и последовавшее возгорание произошли в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника. Инцидент зафиксирован в микрорайоне Левобережный.

ВСУ
военные
БПЛА
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько аэропортов России перестали обслуживать рейсы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 августа 2025 года
«Автор бестселлеров»: Трамп выдвинул кандидатуру зампостпреда США при ООН
«Русская суперженщина!»: как Мария Захарова доводит врагов РФ до бешенства
«Ахмат» обыграл «Зенит» в матче РПЛ
ВСУ применили новую тактику обстрелов Херсонской области
Военный суд дал 2,5 года условно генерал-майору МО РФ за растрату
Батраков стал первым из «Локомотива», забившим три мяча в ворота «Спартака»
Победительница забега в России потеряла сознание на финише
Готовлю аджику «Персидский закат» — с гранатом и фисташками
В российском аэропорту задержали 22 рейса
Два человека погибли в страшной аварии в Татарстане
Политолог назвал три причины, почему Путин и Трамп выбрали Аляску
Полицейские задержали мужчину за прыжок с Эйфелевой башни
Пожилой мужчина стал жертвой атаки ВСУ
Пушилин рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ на Дзержинск
Сотрудники ТЦК на Украине похитили женщину
В Совфеде объяснили выбор Аляски как места для переговоров Трампа и Путина
Российский атлет обновил рекорд России в беге
Паровоз туристического поезда с пассажирами сошел с рельсов
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.