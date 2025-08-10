Бойцы «Днепра» нашли способ прогнать ВСУ с Запорожского направления

Действия операторов ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России на Запорожском направлении исключили возможность использования ВСУ спецназа на одном из участков фронта, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й дивизии с позывным Грибник. По его словам, на их участке фронта невозможно спрятаться.

На нашем направлении лесопосадки отсутствуют. Просто не существуют из-за воздействия артиллерии. Поэтому даже людям с большой выучкой очень сложно прятаться. Людей заряженных, с ранцами РЭБ, в тот же Mavic (дрон, используемый в том числе для разведки. — NEWS.ru) видно очень далеко, — пояснил военный.

Грибник добавил, что последнее применение спецподразделений в полосе дивизии наблюдалось в 2024 году. После этого противник понял, что российские военные «будут всех перемалывать», подчеркнул он.

Ранее стало известно, что некоторые украинские подразделения отказываются выполнять приказы командования и идти на штурм российских позиций. Речь, в частности, идет про 156-ю отдельную механизированную бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и сейчас несет большие потери на Сумщине.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко информировал, что украинское командование создало систему блокпостов и заградительных отрядов вокруг Купянска Харьковской области. Такие меры направлены на сокращение случаев дезертирства среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.