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19 июля 2025 в 00:25

Трамп снова высказался о компетентности Байдена

Трамп раскритиковал Байдена, назвав его жестоким и некомпетентным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего предшественника Джо Байдена на церемонии подписания законопроекта о регулировании криптовалют в Белом доме. По его словам, администрация Байдена «боролась с индустрией» цифровых валют, проявляя жестокость и некомпетентность.

Думаю, в этом случае лучше быть некомпетентным. Вы ведь не хотите, чтобы во главе государства находился жестокий и при этом грамотный парень? Если бы вы этого хотели, я бы здесь не стоял, — отметил республиканский политик.

Ранее Трамп заявил, что так называемый «список Эпштейна» и прочие документы, связанные с финансистом, мошенническим образом созданы демократами. Он утверждает, что досье якобы составлено вместе с бывшими руководителями ЦРУ и ФБР, а также «неудачниками и преступниками» из администрации его предшественника Джо Байдена.

До этого власти Калифорнии подали иск к администрации Трампа, требуя вернуть $4 млрд федерального финансирования на строительство высокоскоростной железной дороги между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Штат назвал решение Белого дома об отзыве средств «произвольным» нарушением. В то же время сам Трамп охарактеризовал проект бесперспективным и слишком затратным.

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