Калифорния подала в суд на Трампа Reuters: Калифорния подала в суд на Трампа из-за отмены выплат на ж/д пути

Власти Калифорнии подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы оспорить решение о прекращении финансирования строительства железной дороги между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, сообщает Reuters. Штат требует вернуть федеральную выплату в $4 млрд (312,7 млрд рублей) на возведение высокоскоростной линии.

Калифорнийское управление высокоскоростных железных дорог, которое курирует проект, подало иск в Окружной суд США в Лос-Анджелесе, оспаривающий отмену финансирования, назвав решение «произвольным и капризным» злоупотреблением властью, — говорится в материале.

Агентство отмечает, что иск от Калифорнии стал продолжением конфликта с Трампом, который недавно заявил об отзыве $4 млрд федеральных грантов на строительство железной дороги. По его словам, проект был финансированием «поезда в никуда» и пустой тратой сотен миллиардов долларов, потому больше не будет продолжен.

Ранее иском грозил сам Трамп — против руководства и владельцев газеты Wall Street Journal за диффамацию. Возмущение американского лидера было связано с публикацией истории о якобы направленном американским политиком 20 лет назад поздравлении финансисту Джеффри Эпштейну, которого позже обвинили в торговле людьми.