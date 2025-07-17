Новые удары по Сирии. Война на Ближнем Востоке неизбежна: что ждет базы РФ

Израильские военные перекрыли дорогу у границы с Сирией после произошедшего сегодня нарушения границы

Новая вспышка гражданской войны в Сирии закончилась прекращением огня. Под давлением Израиля власти в Дамаске выводят армию и службы безопасности из региона Сувейды, населенного преимущественно этническими друзами. По мнению экспертов, возобновление войны на Ближнем Востоке неизбежно уже в самом ближайшем будущем. Кто за этим стоит, как изменятся границы в регионе и что угрожает российской базе в Сирии — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Южной Сирии

Вооруженный конфликт в сирийской провинции Сувейда начался внезапно в воскресенье, 13 июля, с небольшой межэтнической стычки между местными друзами и представителями бедуинских племен. Как рассказал NEWS.ru политолог Михаил Чернов, «после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году вооруженные столкновения между местными друзами и бедуинами — обычное дело». Однако на этот раз конфликт практически сразу разросся до общесирийского противостояния.

На помощь бедуинским кланам из суннитских районов Центральной и Северной Сирии быстро выдвинулись подразделения армии и служб безопасности, подчиняющихся президенту Ахмеду аш-Шараа. Они начали резню местного друзского населения, сопровождавшуюся демонстративным унижением по религиозному признаку. Были убиты десятки мирных жителей. Военизированные соединения друзов оказывали ожесточенное сопротивление, отдельные районы города Эс-Сувейда и провинции постоянно переходили из рук в руки.

«Учитывая подавляющее численное превосходство правительственных сил, самостоятельно отбиться у друзов не было никаких шансов», — считает Чернов.

На помощь друзам пришел Израиль. После серии авиаударов по правительственным силам в Сувейде и демонстративных атак объектов государственных ведомств в Дамаске подразделения Минобороны и специальных служб были вынуждены отступить из мятежной провинции. Всего в результате атак друзов и израильских бомбардировок погибли сотни сирийских силовиков. Как сообщают местные источники, после ухода правительственных формирований друзские боевики требуют от местных бедуинов покинуть район Сувейды.

Семьи арабов-бедуинов, вынужденно покинувшие свои дома, покидают провинцию Эс-Сувейда на юге Сирии, направляясь в соседнюю провинцию Даръа Фото: Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

Кто организовал резню друзов и дал повод Израилю вмешаться в конфликт

По мнению Чернова, столкновения в Сувейде были спровоцированы извне.

«Военные действия были невыгодны ни режиму аш-Шараа в Дамаске, ни Израилю, ни США. Буквально накануне конфликта между израильтянами и сирийцами была проведена серия прямых переговоров, в результате которых были достигнуты договоренности о нормализации отношений. Израиль получил все, что хотел, — согласие на мир и признание спорных Голанских высот израильской территорией», — напомнил политолог.

Однако, по его словам, оставить друзов без защиты после начала резни Иерусалим не мог из-за особого места, которое занимает их община во внутриизраильских раскладах.

Не нужна эта война была и США, считает Чернов. С самого начала вмешательства Израиля в конфликт на стороне друзов Вашингтон требовал от израильтян немедленно прекратить бомбардировки Сирии. По мнению эксперта, в событиях в Сувейде прослеживается почерк британских организаторов.

«То, что произошло в Сувейде, напоминает события 7 октября, когда боевики ХАМАС атаковали Израиль. Отдельные кадры „работы“ их передовых отрядов разошлись по сетям. По словам военных специалистов, манера тактического передвижения, ношения оружия и даже знаки отличия на форме свидетельствуют о причастности британцев к их обучению. Обучить палестинских боевиков могли на базах террористов в районе Идлиба и соседних территорий», — пояснил он.

По словам Чернова, британские спецслужбы могли стоять и за бандами бедуинов, и за отрядами боевиков-джихадистов из центральных районов Сирии, которые были формально включены в состав сирийских силовиков, но де-факто автономны в своих действиях от властей в Дамаске.

Впрочем, нельзя исключать, что события в Сувейде британцы могли организовать и через президента аш-Шараа. Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, бывший руководитель «Русского дома» Николай Сухов в Дамаске считает, что сирийский президент — «агент Запада, взращенный британскими спецслужбами, чему есть доказательства».

Израильские солдаты на границе Израиля и Сирии Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Кому выгоден передел Ближнего Востока

По мнению экспертов, нынешняя вспышка военных действий в Сирии — прелюдия к большой войне на Ближнем Востоке. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru указал, что «война в этом регионе возможна всегда». Старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, арабист Андрей Зелтынь считает, что Сирия и Левант — сердце Ближнего Востока, вокруг которого все вращается, и именно здесь может начаться «что-то очень серьезное». По его словам, здесь присутствуют и европейцы, и американцы, и Россия, которые пытаются как-то оформить свои отношения с новой властью в Дамаске, хотя «это задача бесперспективная».

«Великобритания получила возможность вернуться на Ближний Восток и стать главным брокером ситуации здесь, управлять ситуацией посредством конфликтов с участием региональных и внешних игроков», — сказал Чернов. Он выразил мнение, что Лондон приложил руку к запуску ситуации вокруг Газы, к приходу к власти своего ставленника аш-Шараа, британцам удалось втянуть Израиль во внутрисирийский конфликт, а США — в войну с Ираном.

«Сохраняются риски и для российской военный базы в Сирии, которая может стать объектом атаки террористов с целью втягивания России в воронку сирийских событий, чего пока Москве удается избежать», — добавил политолог.

По его словам, «взорвет» Ближний Восток не только появление автономных или независимых иракского и сирийского Курдистана и горных территорий друзов, но и передел ареала бедуинских племен, который может затронуть Сирию, Ирак, Иорданию и Саудовскую Аравию.

«Великобритания имеет сильные позиции во всех странах региона и рассчитывает на контроль и перераспределение в хаосе войны в свою пользу ресурсных и финансовых потоков», — заключил Чернов.

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