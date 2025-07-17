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17 июля 2025 в 12:45

В МИД раскрыли, есть ли пострадавшие россияне в Сирии

МИД РФ: россияне не пострадали при атаках в Сирии

Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Россияне не пострадали в результате израильских ударов по Дамаску и вооруженных столкновений на территории Сирии, сообщает МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что безопасность российских граждан остается приоритетом.

По поступающим сведениям, пострадавших среди граждан России в ходе столкновений и налетов нет. Обеспечение безопасности всех россиян остается высшим приоритетом, — говорится в заявлении.

МИД также подтвердил неизменность позиции Москвы в отношении Сирии. Российская сторона выступает за уважение суверенитета, территориальной целостности и единства САР.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по въездным воротам Генштаба Сирии в Дамаске, объяснив это действиями сирийских властей против друзского населения на юге страны. В заявлении израильской армии подчеркивается, что удары были согласованы с политическим руководством и что ЦАХАЛ продолжает мониторинг ситуации.

Позднее в сети появились кадры последствий израильских ударов по сирийскому городу Эс-Сувейда, где пострадали гражданские объекты. На видео видны разрушенные здания, столбы дыма и передвижение сирийской военной техники, а также звуки перестрелки.

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