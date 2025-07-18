В Израиле раскрыли условие для возобновления операции против Ирана Посол Израиля Гальперин допустила возобновление военной операции против Ирана

Израиль будет готов начать военную операцию против Ирана, если зафиксирует риск развития его ядерной программы в военных целях, заявила на брифинге израильский посол в Москве Симона Гальперин. По ее словам, пока такая перспектива кажется далекой, сообщает ТАСС.

Если мы увидим попытки Ирана вернуться к этой программе и что они возобновляют ее, мы эту возможность рассмотрим, — сказала дипломат.

По ее словам, Израиль завершил операцию в Иране на том, что у него «не будет ядерных военных возможностей». Иерусалим не допустит возобновления ядерной программы и масштабной программы по выпуску баллистических ракет, уточнила Гальперин.

Потому что цель операции была в том, чтобы устранить способность Ирана представлять экзистенциальную угрозу Израилю. И мы не позволим, чтобы она вернулась, — заключила посол.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Исламская Республика наносила ответные ракетные удары. США вступили в конфликт в ночь на 22 июня, нанеся удар по трем ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил ударом по крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе Соединенных Штатов Аль-Удейд в Катаре. Позже американский президент Дональд Трамп объявил о завершении конфликта. Перемирие начало действовать 24 июня.

Ранее иранские СМИ сообщили о нападении на президента страны Масуда Пезешкиана. 16 июня в Тегеране израильские военные нанесли удар по зданию, где глава государства участвовал в заседании Высшего совета национальной безопасности. В результате атаки, проведенной с использованием авиабомб или ракет, политик получил легкие ранения в ногу.