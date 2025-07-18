В Израиле раскрыли условие для возобновления операции против Ирана

Израиль будет готов начать военную операцию против Ирана, если зафиксирует риск развития его ядерной программы в военных целях, заявила на брифинге израильский посол в Москве Симона Гальперин. По ее словам, пока такая перспектива кажется далекой, сообщает ТАСС.
Если мы увидим попытки Ирана вернуться к этой программе и что они возобновляют ее, мы эту возможность рассмотрим, — сказала дипломат.
По ее словам, Израиль завершил операцию в Иране на том, что у него «не будет ядерных военных возможностей». Иерусалим не допустит возобновления ядерной программы и масштабной программы по выпуску баллистических ракет, уточнила Гальперин.
Потому что цель операции была в том, чтобы устранить способность Ирана представлять экзистенциальную угрозу Израилю. И мы не позволим, чтобы она вернулась, — заключила посол.
Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Исламская Республика наносила ответные ракетные удары. США вступили в конфликт в ночь на 22 июня, нанеся удар по трем ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил ударом по крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе Соединенных Штатов Аль-Удейд в Катаре. Позже американский президент Дональд Трамп объявил о завершении конфликта. Перемирие начало действовать 24 июня.
Ранее иранские СМИ сообщили о нападении на президента страны Масуда Пезешкиана. 16 июня в Тегеране израильские военные нанесли удар по зданию, где глава государства участвовал в заседании Высшего совета национальной безопасности. В результате атаки, проведенной с использованием авиабомб или ракет, политик получил легкие ранения в ногу.