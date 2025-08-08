Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 12:37

Шесть украинских БПЛА уничтожили над российским регионом

В Орловской области уничтожили шесть беспилотников ВСУ

Фото: МО РФ

В Орловской области уничтожили шесть беспилотников ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, атаки продолжаются. Глава области отметил, что повреждений и пострадавших нет.

Атаки на регион продолжаются — над Орловской областью уничтожено 6 вражеских БПЛА, — написал Клычков.

Губернатор добавил, что на местах падения обломков работают специалисты МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Клычков поблагодарил военных, которые предотвратили возможные последствия атаки БПЛА.

Ранее губернатор региона сообщал о других сбитых силами ПВО шести беспилотниках ВСУ. Клычков поблагодарил российских военных за работу. Инцидент произошел 21 июля, в результате него никто не пострадал.

Силы ПВО сбили 13 украинских дронов над российскими регионами 8 августа с 09:45 до 11:15 по московскому времени. В пресс-службе Минобороны сообщили, что над Орловской областью сбили шесть из них. Также беспилотники ликвидировали в Курской области и над Краснодарским краем.

Орловская область
БПЛА
ВСУ
Андрей Клычков
