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Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 19:06

ВСУ продолжают атаковать дронами Орловскую область

Губернатор Клычков: еще шесть беспилотников уничтожены в Орловской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Силы противовоздушной обороны сбили над территорией Орловской области шесть беспилотников, сообщает в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков. Он выразил благодарность российским военным за работу.

Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, — написал Клычков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что российскими силами ПВО был уничтожен еще один дрон ВСУ, летевший на столицу. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Где именно были обнаружены фрагменты, Собянин раскрывать не стал. Всего же, по данным Собянина, с полуночи перехвачены 13 летевших на столицу вражеских дронов.

Как считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, массовые атаки дронов Вооруженных сил Украины на российские регионы рассчитаны на выявление и истощение систем ПВО. По его мнению, эта тактика не является чем-то необычным. Он выразил мнение, что украинские военные перенимают передовые тактические приемы ВС РФ.

Орловская область
Андрей Клычков
атаки ВСУ
беспилотники
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