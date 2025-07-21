Раскрыта цель массовых атак беспилотников ВСУ на областные центры России

Массовые атаки дронов ВСУ на регионы России рассчитаны на выявление и истощение российских систем ПВО, рассказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его мнению, эта тактика не является чем-то необычным.

Любые пуски украинских беспилотников — это в первую очередь прощупывание состояния нашей противовоздушной обороны. Цель массовых атак — попытаться «задушить» российскую ПВО. Мы понимаем эту проблему и сейчас ее решаем, активно и успешно наращивая все противодроновые средства, — сообщил Баранец.

По его словам, украинские военные перенимают передовые тактические приемы ВС РФ. Эти приемы позволяют выявить системы ПВО.

Допустим, мы такой эффективный прием изобрели: запускается 50 беспилотников, из них половина фальшивых. Их радары ПВО начинают подсвечивать. И в это же время они выдают себя. А настоящие боевые дроны в этот момент атакуют раскрытую станцию, — пояснил военный обозреватель.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предложил построить сплошной антидроновый рубеж от Балтийского до Черного моря, что позволило бы России защититься от налетов БПЛА со стороны западных стран. По его словам, такой барьер сможет не только перехватывать дроны, но и в перспективе противостоять крылатым и гиперзвуковым ракетам.