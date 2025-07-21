На подлете к Москве перехватили еще один беспилотник ВСУ

На подлете к Москве перехватили еще один беспилотник ВСУ Собянин: сбит еще один летевший на Москву дрон ВСУ

Российскими силами противовоздушной обороны уничтожен еще один дрон ВСУ, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Где именно были обнаружены фрагменты Собянин раскрывать не стал.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

Всего же, по данным Собянина, с полуночи перехвачены 13 летевших на столицу вражеских дронов. В Минобороны РФ сообщили, что с 23:20 мск 20 июля до 7:00 мск 21 июля дежурными средствами ПВО над территорией Московского региона сбиты 23 БПЛА, в том числе 15 дронов, летевших на Москву. Позже были уничтожены еще пять БПЛА ВСУ.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что массовые атаки дронов ВСУ на регионы России рассчитаны на выявление и истощение российских систем ПВО. По его мнению, эта тактика не является чем-то необычным. Марочко добавил, российские войска успешно отражают все попытки.