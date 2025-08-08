Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 12:29

Две украинских «Бабы Яги» сцепились в воздухе и рухнули вниз

Боец ВС РФ снял видео со схваткой двух дронов ВСУ в воздухе, которые упали вниз

Военнослужащий подразделения противовоздушной обороны группировки «Центр» демонстрирует сбитый БПЛА «Баба-яга» Военнослужащий подразделения противовоздушной обороны группировки «Центр» демонстрирует сбитый БПЛА «Баба-яга» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Боец ВС России снял видео с двумя дронами ВСУ «Баба Яга», которые сцепились в воздухе. На представленном Telegram-каналом «Воин DV» ролике видно, как беспилотники упали на землю после непродолжительной схватки. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Запись сделал оператор БПЛА 5-й армии группировки войск «Восток». В ролике видно, как один дрон совершил вираж и внезапно столкнулся со вторым. После этого зацепившиеся друг за друга беспилотники упали. Видео сопровождается эпичной музыкой.

В посте говорится, что инцидент произошел в районе Запорожской области. Оператор планировал сбить БПЛА, но не успел, поскольку они ликвидировали сами себя. Автор публикации отметил, что стыковка «удалась на все деньги». По его словам, такого прежде еще не видели.

Ранее российские бойцы сформировали мертвую зону для ВСУ в 23 километрах вглубь позиций противника недалеко от города Орехов в Запорожье. Командир взвода БПЛА с позывным Грибник отметил, что военные ликвидируют на этом участке любую технику и живую силу противника.

ВС РФ
СВО
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.