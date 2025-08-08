Две украинских «Бабы Яги» сцепились в воздухе и рухнули вниз

Две украинских «Бабы Яги» сцепились в воздухе и рухнули вниз Боец ВС РФ снял видео со схваткой двух дронов ВСУ в воздухе, которые упали вниз

Боец ВС России снял видео с двумя дронами ВСУ «Баба Яга», которые сцепились в воздухе. На представленном Telegram-каналом «Воин DV» ролике видно, как беспилотники упали на землю после непродолжительной схватки. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Запись сделал оператор БПЛА 5-й армии группировки войск «Восток». В ролике видно, как один дрон совершил вираж и внезапно столкнулся со вторым. После этого зацепившиеся друг за друга беспилотники упали. Видео сопровождается эпичной музыкой.

В посте говорится, что инцидент произошел в районе Запорожской области. Оператор планировал сбить БПЛА, но не успел, поскольку они ликвидировали сами себя. Автор публикации отметил, что стыковка «удалась на все деньги». По его словам, такого прежде еще не видели.

Ранее российские бойцы сформировали мертвую зону для ВСУ в 23 километрах вглубь позиций противника недалеко от города Орехов в Запорожье. Командир взвода БПЛА с позывным Грибник отметил, что военные ликвидируют на этом участке любую технику и живую силу противника.