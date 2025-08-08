Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 12:52

В России втрое выросло производство одной категории алкоголя

РАТК: выпуск слабоалкогольных напитков в России вырос в 3,4 раза

Линия по производству слабоалкогольного напитка «Джин-тоник» на заводе «Очаково» в Москве Линия по производству слабоалкогольного напитка «Джин-тоник» на заводе «Очаково» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпуск слабоалкогольной продукции в России в июле 2025 года увеличился в 3,4 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Объем производства достиг 181,8 тысячи декалитров, что стало результатом изменений в классификации напитков.

Как уточняет издание, значительный рост был связан с массовым переводом товаров из категории пивных напитков обратно в слабоалкогольные — это произошло после того, как регуляторы усилили проверки. В мае 2024 года резкое повышение акциза с 47 до 141 рубля за литр побудило многих производителей переоформить продукцию как пивную, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Инспекции Росалкогольрегулирования вынудили компании восстановить прежнюю классификацию товаров. Крупные производители, включая Ladoga и Stellar Group, в ответ начали активнее развивать линейку слабоалкогольных напитков, что также повлияло на статистику.

В целом, производство алкогольной продукции в стране в июле увеличилось на 6,6%. Положительные темпы зафиксированы у водки (+0,5%), ликеро-водочных изделий (+36,7%) и вин (+13,5%). Единственным сегментом, показавшим спад, стал коньяк, выпуск которого снизился на 30,6%.

Ранее психиатр-нарколог Андрей Тюрин заявлял, что относительно безопасной дозой алкоголя можно назвать 10 миллилитров крепкого алкоголя в сутки, что эквивалентно 50 миллилитрам пива. По его словам, речь идет об отсутствии последствий для печени, почек, мозга и других внутренних органов. Также эксперт посоветовал согражданам не верить в то, что слабоалкогольные напитки меньше, чем крепкие, вредят здоровью.

