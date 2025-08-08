Названа причина масштабного сбоя мобильной связи в Петербурге

Сильные перебои сотовой связи в Санкт-Петербурге связаны с требованиями блокировок силовиков, заявили в издании «Фонтанка». По информации журналистов, пик проблем с сетью пришелся на ночные часы.

Издание утверждает, что проблемы со связью наблюдаются у операторов «Мегафон», МТС и T2. При этом одна из компаний подтвердила, что не причастна к появлению сбоев в связи.

Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны «МегаФона» нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам, — рассказали в пресс-службе оператора.

Ранее Минцифры подготовило и согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить доступ россиян к Сети в условиях ограничений. Глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что граждане смогут воспользоваться службами такси, доставки и услугами маркетплейсов.

Также стало известно, что за 6 августа абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota суммарно подали более четырех тысяч жалоб за сутки. В основном в обращениях говорилось, что у пользователей не работал мобильный интернет.