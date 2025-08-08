Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 12:52

«Люди жаждут русского духа»: депутат заступился за Кадышеву

Депутат Иванов: люди жаждут русского духа в песнях Кадышевой

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Люди жаждут русского духа в искусстве, в частности в песнях народной артистки России Надежды Кадышевой, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, комментируя слова певицы Вики Цыгановой об отсутствии чего-либо русского в творчестве исполнительницы. По словам депутата, показателем народной любви являются аншлаги на концертах Кадышевой.

То, что Надежду Кадышеву сейчас активно обсуждают и даже ругают, лишь подтверждает простую истину: люди по-настоящему жаждут русского духа в искусстве. Ее концерты собирают полные залы, а песни, которые она исполняет десятилетиями, до сих пор находят отклик в сердцах зрителей. Разве это не показатель подлинной народной любви? Искусство не должно быть шаблонным. Русская культура — это не только сарафаны и косы, но и живая традиция, которая развивается, — сказал Иванов.

Он отметил, что Кадышева смогла сохранить народную эстетику, адаптировав ее для современных слушателей. По словам депутата, успех певицы среди молодого поколения является закономерным.

Когда страна переживает непростые времена, люди инстинктивно ищут опору в чем-то родном, исконном. Концерты Кадышевой — это не просто шоу, а своего рода возвращение к истокам. Да, возможно, не все в ее программе идеально, но разве это повод для такой агрессивной критики? Вместо того чтобы поливать грязью, давайте поддержим нашу культуру, — добавил Иванов.

Ранее Цыганова заявила, что вид Кадышевой «напоминает фрика», а в ее песнях нет ничего русского. По ее словам, популярность певицы и некоторых других артисток связана с жизнью в «потребительское время».

