Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 12:19

Военэксперт ответил, смогут ли дроны ВСУ долететь до российских аэродромов

Военэксперт Матвийчук усомнился, что дроны ВСУ долетят до российских аэродромов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Беспилотники Вооруженных сил Украины вряд ли смогут долететь до российских аэродромов, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Россия приняла меры защиты и противодействия после атаки на объекты в Сибири.

Вполне возможно, что атаки на аэродромы будут предприняты. Но смогут ли они долететь до Энгельса после предыдущих атак? Я полагаю, мы приняли меры защиты, и [ударить] для [ВСУ] будет маловероятно и малодостижимо, — сказал Матвийчук.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют масштабные атаки с использованием FPV-дронов на стратегически важные аэродромы в России. По информации источника, в зоне риска, в частности, оказались авиабаза в саратовском Энгельсе и объекты в Ростовской области. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ростовскую область. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, налету подверглись Миллеровский и Чертковский районы.

Россия
Украина
беспилотники
дроны
БПЛА
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.