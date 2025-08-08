Военэксперт ответил, смогут ли дроны ВСУ долететь до российских аэродромов Военэксперт Матвийчук усомнился, что дроны ВСУ долетят до российских аэродромов

Беспилотники Вооруженных сил Украины вряд ли смогут долететь до российских аэродромов, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Россия приняла меры защиты и противодействия после атаки на объекты в Сибири.

Вполне возможно, что атаки на аэродромы будут предприняты. Но смогут ли они долететь до Энгельса после предыдущих атак? Я полагаю, мы приняли меры защиты, и [ударить] для [ВСУ] будет маловероятно и малодостижимо, — сказал Матвийчук.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют масштабные атаки с использованием FPV-дронов на стратегически важные аэродромы в России. По информации источника, в зоне риска, в частности, оказались авиабаза в саратовском Энгельсе и объекты в Ростовской области. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ростовскую область. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, налету подверглись Миллеровский и Чертковский районы.