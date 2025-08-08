В России могут снизить тарифы на мобильную связь Депутат Миронов призвал операторов снизить цены на связь из-за интернет-перебоев

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил в беседе с 360.ru обязать мобильных операторов снижать тарифы и осуществлять перерасчет услуг для абонентов. По его мнению, это было бы справедливо по отношению к людям с учетом регулярных отключений интернета из-за атак БПЛА.

Понятно, что это связано с требованиями безопасности, защиты объектов и населения. Но непонятно, почему люди должны платить за те услуги, которые они не получают, — возмутился Миронов.

Он уточнил, что операторам нужно учитывать все дни без мобильной связи и не брать лишнюю сумму с абонентов. Компании должны проявить клиентоориентированность в нынешней непростой ситуации, заключил парламентарий.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко заявил, что об отключениях интернета в России будут предупреждать по СМС. По его словам, в будущем подобные длительные сбои должны вовсе прекратиться.