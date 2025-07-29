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29 июля 2025 в 17:08

В России начнут предупреждать о массовых отключениях интернета по СМС

IT-эксперт Клименко: об отключении интернета будут предупреждать по СМС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Об отключениях интернета в России будут предупреждать по СМС, заявил NEWS.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко. По его словам, в будущем подобные длительные сбои должны вовсе прекратиться.

Сейчас идет дискуссия, как это все привести в порядок, централизовать по всей стране, чтобы не было массовых отключений, которые не имеют смысла. Нужно сделать единую систему, и тогда все это войдет в какие-то приемлемые рамки, потому что сейчас если отключают, то сразу на день, — прокомментировал Клименко.

По его словам, в стране появится единая система оповещения об отключениях интернета, которая будет достаточно внятно работать.

Собственно говоря, при правильной постановке вопроса мы даже не будем замечать, что происходит. Атаки беспилотников обычно бывают ночью. Но все это требует синхронизации ведомств: оборонки, безопасности и государства, — отметил Клименко.

Ранее Клименко призвал россиян подключить проводной интернет из-за сбоев со связью. По его мнению, доступ в сеть могут ограничить практически в любом регионе. Эксперт также призвал бизнес отказаться от интернет-соединения.

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