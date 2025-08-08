Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 12:26

Миллионы на гостеприимство утекли в карман главы турорганизации

В Челябинской области чиновницу заподозрили в крупном мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель челябинской региональной организации «Агентство развития туризма» (Златоуст) Дина Шведкина задержана по подозрению в мошенничестве при реализации нацпроекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ. По данным ведомства, фигурантка заключила госконтракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте Косотур по завышенной стоимости.

С ноября 2023 года по июль 2025-го правительство Челябинской области выделило на нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» более 6,8 млн рублей. По данным УФСБ, только в одном эпизоде подозреваемая похитила свыше 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Руководителю грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее Ханты-Мансийский районный суд арестовал заместителя главы Когалыма Анатолия Згонникова. Чиновника подозревают в получении взятки. Он заключен под стражу до 28 сентября 2025 года.

До этого руководство отстранило заместителя начальника Волгоградского линейного управления МВД на транспорте, которого подозревают в получении крупной взятки. По версии следствия, с марта по сентябрь 2023 года он получил через посредника не менее 260 тысяч рублей за фиктивный контракт и подписание актов невыполненных работ.

Челябинская область
Златоуст
мошенничество
финансы
задержания
