08 августа 2025 в 12:28

Украинец купил параплан, чтобы улететь за границу

На Украине задержали мужчину, который хотел улететь на параплане в Молдавию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинец пытался улететь из страны в Молдавию на параплане, сообщает портал «Страна.ua». Однако пограничники задержали его еще до старта.

Отмечается, что 48-летний житель Хмельницкой области купил летательный аппарат в интернете за €500 (46 тысяч рублей). Он признался, что не подготовил план и хотел лететь «на глаз». Беглеца задержали, его ждет административное наказание.

Ранее сообщалось, что 19-летний житель Украины с ноября 2024 года 13 раз пытался незаконно выехать из страны. Отмечается, что он неоднократно пытался «штурмовать» границы с Молдавией и Словакией.

До этого полиция в Закарпатье поймала украинцев, которые пытались выехать в Румынию на телеге с кучей мусора. Граждане пытались избежать таким образом мобилизации. Переправиться им помогали 59-летний и 52-летний жители региона.

Также сообщалось, что кот спас уклоняющегося от мобилизации украинца от неизбежной гибели в горах Румынии. Мужчина упал в овраг, где провел 5,5 часа в снегу. Выжить ему помог кот, который прижимался к его груди и согревал своим теплом.

Украина
Молдавия
парапланы
полеты
задержания
