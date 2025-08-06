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06 августа 2025 в 09:24

Трамп разгневал японцев, сравнив удары по Ирану с Хиросимой

Тосихиро Тоя: Трамп вызвал гнев в Японии сравнением ударов по Ирану с Хиросимой

Вид на японский город Хиросима после атомной бомбардировки американской авиацией 6 августа 1945 года Вид на японский город Хиросима после атомной бомбардировки американской авиацией 6 августа 1945 года Фото: РИА Новости

Сравнение ударов по Ирану с бомбардировкой Хиросимы президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вызывает гнев, заявил заместитель главы Мемориального музея мира Тосихиро Тоя в канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы. По его словам, которые приводит РИА Новости, необходимо продолжать работу по уничтожению ядерного оружия.

Конечно, я испытываю гнев. Но если мы не будем, преодолев его, продвигать работу по уничтожению ядерного оружия, все так и останется, — убежден Тосихиро.

Он подчеркнул, что пострадавшие от атомной бомбардировки испытали настоящие мучения. Этим людям не хотелось бы, чтобы кто-то еще в мире пережил это. Тосихиро уверен, что человечество и ядерное оружие не могут сосуществовать.

Ранее старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин предположил, что Япония еще припомнит ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, когда США ослабеют. По его словам, пока Токио не может на это пойти из-за американского влияния и военного присутствия в стране.

Япония
Хиросима
Нагасаки
США
Дональд Трамп
Иран
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