Трамп разгневал японцев, сравнив удары по Ирану с Хиросимой Тосихиро Тоя: Трамп вызвал гнев в Японии сравнением ударов по Ирану с Хиросимой

Сравнение ударов по Ирану с бомбардировкой Хиросимы президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вызывает гнев, заявил заместитель главы Мемориального музея мира Тосихиро Тоя в канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы. По его словам, которые приводит РИА Новости, необходимо продолжать работу по уничтожению ядерного оружия.

Конечно, я испытываю гнев. Но если мы не будем, преодолев его, продвигать работу по уничтожению ядерного оружия, все так и останется, — убежден Тосихиро.

Он подчеркнул, что пострадавшие от атомной бомбардировки испытали настоящие мучения. Этим людям не хотелось бы, чтобы кто-то еще в мире пережил это. Тосихиро уверен, что человечество и ядерное оружие не могут сосуществовать.

Ранее старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин предположил, что Япония еще припомнит ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, когда США ослабеют. По его словам, пока Токио не может на это пойти из-за американского влияния и военного присутствия в стране.