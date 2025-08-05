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05 августа 2025 в 16:16

Политолог рассказал, когда Япония отомстит США за Хиросиму и Нагасаки

Политолог Лямин: Япония отомстит за бомбардировку Хиросимы, когда США ослабеют

Фото: EPA/TASS

Япония припомнит ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, когда США ослабеют, выразил мнение в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. По его словам, пока Токио не может на это пойти из-за американского влияния и военного присутствия в стране.

Пока США являются союзником Японии, роль американцев в этих атаках будет отодвигаться на второй план. Но если Вашингтон ослабеет, а Токио получит возможность вести более независимый курс, то Штатам могут припомнить эти бомбардировки, — сказал эксперт.

Эксперт напомнил, что военное присутствие Соединенных Штатов на японской территории установилось практически сразу после Второй мировой войны.

Поэтому понятно, почему в Японии на протяжении десятилетий старались убрать роль США в этих атаках на второй план, — считает Лямин.

Ранее в США назвали ядерный удар по японским городам «спасением сотен тысяч жизней». Автор колонки в газете The New York Times отметил, что это решение было правильным. По его мнению, оно сохранило жизни не только сотням тысяч граждан США, но и миллионам японцев, которые могли бы погибнуть в ходе дальнейших боев и от голода.

США
Япония
Хиросима
Нагасаки
ядерный удар
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
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