Сысоев день 19 июля: последний шанс для урожая? Народные приметы и запреты

19 июля, день Сысоя в народном календаре, считалось поворотным моментом лета. Наши наблюдательные предки примечали знаки природы, чтобы предсказать, какая будет погода и урожай. Особенно важны были приметы, связанные с природными явлениями, поведением зверей и птиц.
Погодные приметы на Сысоев день
Туман утром? Жди ясного и погожего дня.
Ветер с востока дует? Приготовься к затяжной ненастной погоде, дожди могут идти несколько суток.
Росы обильные и долго не высыхают? Это верная примета к установлению ясной и жаркой погоды на ближайшие дни.
Дождь начался с крупных капель? Значит, будет непродолжительным. Мелкий, моросящий дождь сулил затяжное ненастье.
Облака низко стелются, цепляются за верхушки деревьев? Жди дождя к вечеру или на следующий день.
О чем говорит поведение животных 19 июля
Ласточки низко летают, почти касаясь земли? Народ верил — это вернейший признак скорого дождя.
Куры рано на насест стремятся? Ожидайте резкого похолодания или ненастья.
Пчелы с утра злятся, жалят сильнее обычного? Ожидали грозу с сильным ветром.
Воробьи купаются в пыли или песке? Это сулило дождь в ближайшие часы.
Скот в поле беспокоится, мычит без причины, уши прижимает? Тоже считалось предвестием непогоды, возможно грозы.
Что категорически нельзя делать 19 июля
Оставлять белье на улице после захода солнца. Считалось, что ночная роса на Сысоя обладает особой силой, но вывешенное белье могло «натянуть» на дом беду или болезнь.
Ссориться, ругаться, сквернословить. Любой конфликт в этот день, по поверьям, притягивал раздоры в семье на долгое время.
Начинать важные новые дела, особенно связанные с деньгами или поездками. День считался неподходящим для стартов, сулил препятствия.
Шумно праздновать или буйно веселиться. Чрезмерное веселье могло «спугнуть» удачу, ожидаемую от соблюдения правильных обрядов.
Что нужно сделать обязательно на Сысоя
Умыться утренней росой. Это был главный обряд дня. Ранним утром выходили в поле или на луг, собирали росу в ладони и умывались. Верили, что сысоевская роса дарит здоровье, красоту и оберегает от сглаза весь год.
Проверить запасы сена и кормов. Сысой считался «сенозарником». Смотрели, достаточно ли заготовлено на зиму, сушили сено, если позволяла погода. Говорили: «На Сысоя сено зелено — коровам сытно».
Обратить внимание на озимые. Примечали: если к этому дню озимые хлеба уже отцвели и начали наливаться колосом — это сулило добрый урожай.
Помянуть усопших родственников. Часто в этот день поминали предков, посещали кладбища.
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