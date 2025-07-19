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19 июля 2025 в 00:15

Сысоев день 19 июля: последний шанс для урожая? Народные приметы и запреты

Сысоев день 19 июля: последний шанс для урожая? Народные приметы и запреты Сысоев день 19 июля: последний шанс для урожая? Народные приметы и запреты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

19 июля, день Сысоя в народном календаре, считалось поворотным моментом лета. Наши наблюдательные предки примечали знаки природы, чтобы предсказать, какая будет погода и урожай. Особенно важны были приметы, связанные с природными явлениями, поведением зверей и птиц.

Погодные приметы на Сысоев день

  • Туман утром? Жди ясного и погожего дня.

  • Ветер с востока дует? Приготовься к затяжной ненастной погоде, дожди могут идти несколько суток.

  • Росы обильные и долго не высыхают? Это верная примета к установлению ясной и жаркой погоды на ближайшие дни.

  • Дождь начался с крупных капель? Значит, будет непродолжительным. Мелкий, моросящий дождь сулил затяжное ненастье.

  • Облака низко стелются, цепляются за верхушки деревьев? Жди дождя к вечеру или на следующий день.

О чем говорит поведение животных 19 июля

  • Ласточки низко летают, почти касаясь земли? Народ верил — это вернейший признак скорого дождя.

  • Куры рано на насест стремятся? Ожидайте резкого похолодания или ненастья.

  • Пчелы с утра злятся, жалят сильнее обычного? Ожидали грозу с сильным ветром.

  • Воробьи купаются в пыли или песке? Это сулило дождь в ближайшие часы.

  • Скот в поле беспокоится, мычит без причины, уши прижимает? Тоже считалось предвестием непогоды, возможно грозы.

Приметы на 19 июля — что можно и нельзя делать в Сысоев день Приметы на 19 июля — что можно и нельзя делать в Сысоев день Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что категорически нельзя делать 19 июля

  • Оставлять белье на улице после захода солнца. Считалось, что ночная роса на Сысоя обладает особой силой, но вывешенное белье могло «натянуть» на дом беду или болезнь.

  • Ссориться, ругаться, сквернословить. Любой конфликт в этот день, по поверьям, притягивал раздоры в семье на долгое время.

  • Начинать важные новые дела, особенно связанные с деньгами или поездками. День считался неподходящим для стартов, сулил препятствия.

  • Шумно праздновать или буйно веселиться. Чрезмерное веселье могло «спугнуть» удачу, ожидаемую от соблюдения правильных обрядов.

Что нужно сделать обязательно на Сысоя

  • Умыться утренней росой. Это был главный обряд дня. Ранним утром выходили в поле или на луг, собирали росу в ладони и умывались. Верили, что сысоевская роса дарит здоровье, красоту и оберегает от сглаза весь год.

  • Проверить запасы сена и кормов. Сысой считался «сенозарником». Смотрели, достаточно ли заготовлено на зиму, сушили сено, если позволяла погода. Говорили: «На Сысоя сено зелено — коровам сытно».

  • Обратить внимание на озимые. Примечали: если к этому дню озимые хлеба уже отцвели и начали наливаться колосом — это сулило добрый урожай.

  • Помянуть усопших родственников. Часто в этот день поминали предков, посещали кладбища.

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