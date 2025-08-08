Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В космосе обнаружили крупнейшую за всю историю черную дыру

MNRAS: астрономы нашли самую массивную черную дыру весом 36 млрд солнечных масс

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астрономы обнаружили самую массивную черную дыру за всю историю наблюдений, пишет MIR24.TV со ссылкой на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS). Объект расположен в одной из самых крупных галактик — Космической подкове.

Найденная черная дыра настолько огромна, что влияет на пространство-время, искажая его, а также превращает проходящий мимо свет в гигантское кольцо Эйнштейна. Объект в 10 тысяч раз тяжелее черной дыры Стрелец А, находящейся в центре галактики Млечный Путь.

Согласно расчетам астрономов, черная дыра обладает колоссальной массой, эквивалентной 36 млрд масс Солнца. Этот сверхмассивный объект расположен на расстоянии около 5 млрд световых лет от Земли.

В Институте прикладной геофизики ранее сообщили, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Выброс энергии на звезде продолжался 32 минуты.

