В космосе обнаружили крупнейшую за всю историю черную дыру

Астрономы обнаружили самую массивную черную дыру за всю историю наблюдений, пишет MIR24.TV со ссылкой на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS). Объект расположен в одной из самых крупных галактик — Космической подкове.
Найденная черная дыра настолько огромна, что влияет на пространство-время, искажая его, а также превращает проходящий мимо свет в гигантское кольцо Эйнштейна. Объект в 10 тысяч раз тяжелее черной дыры Стрелец А, находящейся в центре галактики Млечный Путь.
Согласно расчетам астрономов, черная дыра обладает колоссальной массой, эквивалентной 36 млрд масс Солнца. Этот сверхмассивный объект расположен на расстоянии около 5 млрд световых лет от Земли.
В Институте прикладной геофизики ранее сообщили, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Выброс энергии на звезде продолжался 32 минуты.