Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 10:13

Маск открыл доступ к своей главной модели ИИ

Илон Маск: исходный код Grok 2.5 стал открытым

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исходный код модели искусственного интеллекта Grok 2.5 стал открытым, сообщил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х. Решение принято в рамках стратегии компании xAI по развитию продуктов в сфере ИИ и расширению доступа к технологиям.

Модель Grok 2.5, которая в прошлом году стала нашей лучшей моделью, теперь с открытым исходным кодом. Исходный код модели Grok 3 будет открыт приблизительно через шесть месяцев, — написал Маск.

Стартап xAI был основан Маском в апреле 2023 года. В том же году компания представила чат-бот Grok, а в марте 2024 года открыла исходный код его первой версии.

Ранее Маск предположил, что в будущем мир может превратиться в симуляцию, где люди станут второстепенными персонажами. По мнению бизнесмена, это случится, если универсальный искусственный интеллект получит самосознание. Такой ИИ, в отличие от специализированных моделей, сможет решать любые задачи, которые под силу человеку. У него также будет самосознание и способность к обучению без посторонней помощи.

искусственный интеллект
Илон Маск
коды
открытия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Искандер» разнес базу ВСУ в Павлограде: удары по Украине 24 августа
На Западе раскрыли, как Пентагон рушит планы ВСУ
Шмыгаль раскрыл детали новой договоренности между Украиной и Швецией
В Молдавии жители прошли с советским Знаменем Победы
Лукашенко пожелал украинцам мирного неба над головой
Ситуация в аэропортах РФ 24 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Стало известно, на что надеются ВСУ на фоне наступления армии России
Застолье генералов закончилось расстрелом 75 лет назад
Украинский футболист оскорбил коллегу по команде из России одним жестом
С 1 сентября для россиян одной профессии введут новые штрафы
Петербуржец застрял в тайге из-за обильных дождей в Магадане
«Это не просто военные преступления»: Хинштейн об атаке ВСУ на Курскую АЭС
Актриса Дрожжина не сдается в битве за наследие Баталова
Россиянам рассказали о новом сервисе «второй руки»
Вильфанд дал неутешительный прогноз о бархатном сезоне в Москве
У российских легкоатлеток начали искать гендерные аномалии
«Прямо зашквар»: Кудрявцева о разводе Диброва с женой
Генерал ответил, какими дронами Украина атаковала порт Усть-Луга
Россия возобновила ввоз арбузов из одной страны
Сразу восемь россиян исчезли из-за грибов
Дальше
Самое популярное
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.