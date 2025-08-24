Маск открыл доступ к своей главной модели ИИ

Исходный код модели искусственного интеллекта Grok 2.5 стал открытым, сообщил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х. Решение принято в рамках стратегии компании xAI по развитию продуктов в сфере ИИ и расширению доступа к технологиям.

Модель Grok 2.5, которая в прошлом году стала нашей лучшей моделью, теперь с открытым исходным кодом. Исходный код модели Grok 3 будет открыт приблизительно через шесть месяцев, — написал Маск.

Стартап xAI был основан Маском в апреле 2023 года. В том же году компания представила чат-бот Grok, а в марте 2024 года открыла исходный код его первой версии.

Ранее Маск предположил, что в будущем мир может превратиться в симуляцию, где люди станут второстепенными персонажами. По мнению бизнесмена, это случится, если универсальный искусственный интеллект получит самосознание. Такой ИИ, в отличие от специализированных моделей, сможет решать любые задачи, которые под силу человеку. У него также будет самосознание и способность к обучению без посторонней помощи.