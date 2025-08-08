«Одно условие»: олимпийский чемпион о возвращении уехавших из России

Спортсмены, сменившие гражданство РФ, могут вернуться в национальную сборную только в том случае, если не оскорбляли страну, считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. В беседе с РИА Новости он допустил, что такой вариант имеет место быть в действительности.

Главное, как именно он уходил. Если без скандалов, без оскорблений в адрес страны, тогда шансы есть. Но если человек, переходя в другую страну, унижал Россию, пытался добиться преференций за счет оскорблений — никакой возможности возврата не будет! — сказал Васильев.

Он пояснил, что спортсмен, решившийся на такой шаг, как смена гражданства, не должен сжигать мосты.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что у российских спортсменов есть разные причины перехода в другую сборную, но у каждого атлета в приоритете должны быть интересы РФ. Он добавил, что именно в России собраны лучшие борцы мира. Именно по этой причине, как считает Мамиашвили, ходят разговоры об их возможном выступлении за другую страну.