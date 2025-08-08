Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 12:08

«Одно условие»: олимпийский чемпион о возвращении уехавших из России

Чемпион ОИ Васильев: сменившие гражданство спортсмены могут вернуться в сборную

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Спортсмены, сменившие гражданство РФ, могут вернуться в национальную сборную только в том случае, если не оскорбляли страну, считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. В беседе с РИА Новости он допустил, что такой вариант имеет место быть в действительности.

Главное, как именно он уходил. Если без скандалов, без оскорблений в адрес страны, тогда шансы есть. Но если человек, переходя в другую страну, унижал Россию, пытался добиться преференций за счет оскорблений — никакой возможности возврата не будет!сказал Васильев.

Он пояснил, что спортсмен, решившийся на такой шаг, как смена гражданства, не должен сжигать мосты.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что у российских спортсменов есть разные причины перехода в другую сборную, но у каждого атлета в приоритете должны быть интересы РФ. Он добавил, что именно в России собраны лучшие борцы мира. Именно по этой причине, как считает Мамиашвили, ходят разговоры об их возможном выступлении за другую страну.

спортсмены
олимпийский чемпион
сборная
гражданство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцы отбили депутата Москвича от сотрудников военкомата
Еще одна страна приостановит закупки вооружений у США
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.