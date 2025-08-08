Педофил хотел «рвануть» на СВО из колонии за взятку в 10 тысяч рублей

Педофил хотел «рвануть» на СВО из колонии за взятку в 10 тысяч рублей В Костроме осужденный перевел 10 тысяч рублей в виде взятки за отправку на СВО

Судимый житель Костромы пытался пытался дать взятку, чтобы отправиться на СВО. СК России расследовал уголовное дело, в рамках которого россиянин перевел на карту должностному лицу 10 тысяч рублей.

Весной 2025 года, находясь за решеткой, заключенный предложил руководителю учреждения 15 тысяч рублей в обмен на помощь в решении личных вопросов. Начальник ИК предупредил отдел собственной безопасности УФСИН о планируемом преступлении.

Однако это не остановило осужденного. Он привлек к плану своих близких родственников, которые не знали о его преступных намерениях. Через них злоумышленник перечислил 10 тысяч рублей на банковский счет должностного лица. Весь процесс перевода денег был под контролем правоохранителей.

Во время допросов обвиняемый признал вину. СУ СК РФ по Костромской области утвердил обвинение и направил дело в суд.

Ранее суд в Удмуртии отказал экс-заключенному в признании его солдатом Минобороны РФ. Утверждается, что он участвовал в СВО в составе отряда штурмовиков. В Минобороны эти сведения не комментировали.