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14 июля 2025 в 17:32

Отношения экс-заключенного бойца СВО с Минобороны не признали в суде

Суд Удмуртии отказался признавать экс-заключенного солдатом Минобороны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Удмуртии суд отказал бывшему заключенному в признании его солдатом Минобороны России, сообщила объединенная пресс-служба судов республики в Telegram-канале. Осужденный участвовал в СВО на Украине в составе штурмового отряда «Шторм-Z». В Минобороны эти данные не комментировали.

Мужчина, ранее отбывавший 12-летний срок в колонии, отправился на СВО, получил помилование за службу и подал иск к Минобороны, требуя подтвердить наличие трудовых отношений. Однако ответчик убедил суд, что отряд «Шторм-Z» не относится к структурам ведомства. Суд отклонил иск, а апелляционная инстанция поддержала это решение. Вердикт вступил в силу.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что жительница свердловского Красноуральска больше года пыталась выяснить, что случилось с ее мужем, который ушел на СВО. Сначала ей сказали, что супруг погиб, а затем — пропал без вести. В Минобороны эти сведения не комментировали.

В Челябинске экс-супруга бойца СВО с детьми не получила положенные выплаты. Сумму 4,5 млн рублей присудили новой жене военного и их общему ребенку.

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