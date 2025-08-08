В стране ЕС решили закрыть представительства российских СМИ

В Германии негласно решили полностью закрыть представительства ведущих российских СМИ, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По его информации, такой шаг предприняли из-за якобы угроз для безопасности ФРГ.

Руководством ФРГ принято негласное решение о полном прекращении работы в стране представительств ведущих средств массовой информации России, — сказал источник.

Ранее Россия ответила на рестрикции со стороны Евросоюза в отношении восьми изданий и телеканалов из РФ ограничением доступа к 15 СМИ из стран объединения. Отмечается, что издания распространяли недостоверную информацию. В МИД России отметили, что могут пересмотреть свое решение. Для этого ограничения сначала должны снять представители ЕС, сказано в заявлении.

До этого Швейцария расширила санкционный список российских СМИ, добавив туда восемь пунктов. По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам государства, ограничения были введены вслед за странами Европейского союза и в отношении тех же средств массовой информации.