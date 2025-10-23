Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 11:20

В Чехии опровергли данные о пожаре на НПЗ венгерской компании

Сznews.info опроверг публикацию о пожаре на НПЗ венгерской компании MOL

Рабочий в колонне для нефтегазовой промышленности Рабочий в колонне для нефтегазовой промышленности Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Портал cznews.info опроверг собственную публикацию о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) венгерской компании MOL, который находится в Братиславе. Авторы принесли извинения за «неудобства», вызванные дезинформацией читателей.

Эта информация не была подтверждена официальными источниками. Приносим извинения, — говорится в новой публикации.

Сообщение о пожаре появилось в среду, 22 октября. Заводом владеет венгерская компания MOL Group. Предприятие занимается переработкой российской нефти, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».

До этого два крупных инцидента произошли на нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе. В Румынии взрыв прогремел на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, а в Венгрии пожар охватил крупнейший завод MOL в Сазхаломбатте.

Политолог Вадим Сипров допустил причастность британских спецслужб к взрывам на НПЗ в Восточной Европе. Аналитик указал, что ЧП произошли в Венгрии и Словакии, которые поддерживают Россию. По его словам, прогремевшие взрывы стали частью цепочки провокаций, с помощью которой пытаются дестабилизировать ситуацию в этих странах.

Чехия
НПЗ
пожары
СМИ
