В Чехии опровергли данные о пожаре на НПЗ венгерской компании

В Чехии опровергли данные о пожаре на НПЗ венгерской компании Сznews.info опроверг публикацию о пожаре на НПЗ венгерской компании MOL

Портал cznews.info опроверг собственную публикацию о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) венгерской компании MOL, который находится в Братиславе. Авторы принесли извинения за «неудобства», вызванные дезинформацией читателей.

Эта информация не была подтверждена официальными источниками. Приносим извинения, — говорится в новой публикации.

Сообщение о пожаре появилось в среду, 22 октября. Заводом владеет венгерская компания MOL Group. Предприятие занимается переработкой российской нефти, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».

До этого два крупных инцидента произошли на нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе. В Румынии взрыв прогремел на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, а в Венгрии пожар охватил крупнейший завод MOL в Сазхаломбатте.

Политолог Вадим Сипров допустил причастность британских спецслужб к взрывам на НПЗ в Восточной Европе. Аналитик указал, что ЧП произошли в Венгрии и Словакии, которые поддерживают Россию. По его словам, прогремевшие взрывы стали частью цепочки провокаций, с помощью которой пытаются дестабилизировать ситуацию в этих странах.