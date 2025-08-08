Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 11:56

Найденный в московском лесу жуткий «магазин игрушек» попал на видео

В московском лесу нашли странный склад игрушек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В московском лесу был обнаружен целый склад с детскими игрушками, в Сети появились соответствующие кадры. На опубликованном видео он похож на жуткий «магазин игрушек» — среди них встречаются куклы разного размера, множество колясок и мягкие игрушки. При этом на небольшой импровизированной кухне развешены чьи-то детские фото, что добавляет «атмосферы» странному месту.

Ранее сообщалось, что на территории России появился самый жуткий пункт выдачи — ПВЗ запустили в работу на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Постройка расположена в самой северной точке страны и работает всего один час в неделю. Здание выделяется необычным видом: у входа торчат вверх десятки гвоздей, направленных острием наружу.

До этого стало известно, что житель вьетнамской провинции Тэйнинь Нгуен Хуу Там при реставрации семейного имения наткнулся на тайный тоннель с кладом. В 1930-е годы в доме собирались члены местного коммунистического подполья. Известно, что имением владели состоятельные предки мужчины. В 1994 году дом признали историческим памятником, а в 2021 году власти страны выделили средства на восстановление его архитектурного облика.

игрушки
леса
находки
Москва
