Найденный в московском лесу жуткий «магазин игрушек» попал на видео

В московском лесу был обнаружен целый склад с детскими игрушками, в Сети появились соответствующие кадры. На опубликованном видео он похож на жуткий «магазин игрушек» — среди них встречаются куклы разного размера, множество колясок и мягкие игрушки. При этом на небольшой импровизированной кухне развешены чьи-то детские фото, что добавляет «атмосферы» странному месту.

