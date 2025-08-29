Полицейский получил смертельное ранение в Махачкале МВД по Дагестану: полицейский погиб от выстрела из табельного оружия в Махачкале

В Махачкале произошел инцидент со смертельным исходом для сотрудника правоохранительных органов. Участковый уполномоченный, находившийся вне службы в личном автомобиле, получил смертельное ранение из табельного оружия во время преследования правонарушителя, сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

По данным полиции, сотрудники дорожно-патрульной службы призвали водителя автомобиля Toyota Camry остановиться. Однако мужчина проигнорировал требования — началось преследование.

Для остановки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте участковый уполномоченный получил смертельное ранение, — указано в сообщении.

Водитель-нарушитель, скрываясь от преследования, грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу и совершал опасные маневры, создавая угрозу для других участников движения. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Ишимбайском районе Башкирии полицейские устроили погоню за двумя несовершеннолетними, которые катались на мопеде. В итоге водитель транспортного средства, увидев силовиков, спрыгнул с мопеда и убежал в поле.