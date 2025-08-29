День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 00:45

Обряды и запреты на Ореховый Спас: как 29 августа защитить семью

Приметы на 29 августа — что можно и нельзя делать на Ореховый Спас Приметы на 29 августа — что можно и нельзя делать на Ореховый Спас Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На 29 августа в народном календаре приходится Ореховый Спас (Третий Спас), завершающий цикл летних праздников урожая. В этот день наблюдали за природой, чтобы предсказать осеннюю погоду и зимние холода. Традиции и приметы этого дня, передаваемые веками, сочетают христианские обычаи и языческие поверья.

Приметы на основе погодных явлений на Третий Спас

  • Солнечный день сулил сухую осень и позднюю зиму. Яркое солнце предвещало теплое бабье лето.

  • Дождь с грозой обещал обильные осадки осенью, но богатый урожай на следующий год. Ливень считался «благословением земли».

  • Утренний туман предсказывал мягкую осень, идеальную для сбора поздних овощей. Если туман стелился низко над водой — зима ожидалась без метелей.

  • Радуга после дождя указывала на теплую погоду в ближайшие дни.

Приметы по поведению птиц и зверей 29 августа

  • Журавли, улетающие на юг, предупреждали о ранних заморозках уже к Покрову (14 октября). Если же ласточки оставались — тепло сохранялось до октября.

  • Лебеди, пролетающие над полями, символизировали ранний снег. Говорили: «Лебедь на крыльях зиму несет».

  • Чайки, кружащие над водой, указывали на направление ветра. Их стайный полет предвещал ненастье.

  • Богатый урожай орехов предрекал изобилие ржи в следующем году. Если же в лесу было много грибов, а орехов мало — зима ожидалась теплой и сырой.

Обряды и запреты на Ореховый Спас: как 29 августа защитить семью Обряды и запреты на Ореховый Спас: как 29 августа защитить семью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что нужно сделать обязательно на Ореховый Спас

  • Освятить орехи и хлеб в церкви. Считалось, что освященная еда дарит здоровье и защищает от сглаза.

  • Приготовить хлеб из ржи или пшеницы нового урожая и угостить им близких. Крошки со стола не выбрасывали — отдавали птицам, чтобы привлечь достаток в дом.

  • Купить холщовое полотно (скатерть, рушник) на ярмарке. Этот обряд гарантировал благополучие семье на год.

  • Сходить в баню с ореховым веником. Такое омовение, согласно поверьям, помогало избавиться от болезней и порчи.

Чего нельзя делать на Третий Спас по народным поверьям

  • Работать в поле или огороде: копать, срезать капусту, рвать плоды. Это могло навлечь бедность.

  • Ругаться и желать зла: конфликты в этот день «программировали» ссоры на всю осень.

  • Пренебрегать хлебом: наступить на крошку или выбросить недоеденный кусок — к убыткам. Остатки пищи со стола обязательно отдавали птицам или домашней скотине.

  • Ходить в лес в одиночестве. Считалось, что нечистая сила в этот день особенно активна. Поэтому на сбор орехов в этот день выходили большими группами. Для отпугивания нечисти девушки пели песни.

Интересный факт

Лесные орехи (лещину), собранные 29 августа, использовали для гаданий. Спелый плод сулил радость, гнилой — неприятности, а двойчатка (сросшиеся орехи) приносила богатство.

Такие приметы отражают мудрость предков, умевших читать знаки природы. Сегодня они сохраняются как часть культурного наследия, напоминая о гармонии человека и земли.

народныеприметы
приметы
орехи
август
христианские праздники
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу назвал число находящихся в Афганистане террористов
Семью найденной мертвой на могиле бойца СВО женщины потрясла новая трагедия
Чем известен пик Победы, где пропала Наговицына: чем опасен, сколько трупов
Очевидцы рассказали об атаках ВСУ на Орел
Еще одна женщина выступила против главного прокурора МУС
Шойгу раскрыл планы Запада в отношении Афганистана
В Германии нашли нового причастного к подрыву «Северных потоков»
Российские силы сбили 19 БПЛА за три часа
Очередной эстонский «солдат удачи» ликвидирован на Украине
Перечислены имена советчиков Трампа по ситуации в секторе Газа
Обряды и запреты на Ореховый Спас: как 29 августа защитить семью
Следком РФ возбудит уголовное дело по факту вандализма в Эстонии
Петербуржцев без автомобилей обрадовали новостью об общественном транспорте
Дарья Мороз: наследница актерской династии и яркая звезда современного кино
В Госдуму поступила инициатива о запрете домашних заданий
«Демографическая яма»: Украине предсказали незавидную судьбу из-за властей
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 августа 2025 года
Госдеп одобрил возможную военную сделку с Украиной
Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту
«Газпром» вновь установил рекорд летних суточных поставок газа
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.