На 29 августа в народном календаре приходится Ореховый Спас (Третий Спас), завершающий цикл летних праздников урожая. В этот день наблюдали за природой, чтобы предсказать осеннюю погоду и зимние холода. Традиции и приметы этого дня, передаваемые веками, сочетают христианские обычаи и языческие поверья.

Радуга после дождя указывала на теплую погоду в ближайшие дни.

Утренний туман предсказывал мягкую осень, идеальную для сбора поздних овощей. Если туман стелился низко над водой — зима ожидалась без метелей.

Дождь с грозой обещал обильные осадки осенью, но богатый урожай на следующий год. Ливень считался «благословением земли».

Солнечный день сулил сухую осень и позднюю зиму. Яркое солнце предвещало теплое бабье лето.

Богатый урожай орехов предрекал изобилие ржи в следующем году. Если же в лесу было много грибов , а орехов мало — зима ожидалась теплой и сырой.

Чайки, кружащие над водой, указывали на направление ветра. Их стайный полет предвещал ненастье.

Лебеди, пролетающие над полями, символизировали ранний снег. Говорили: «Лебедь на крыльях зиму несет».

Журавли, улетающие на юг, предупреждали о ранних заморозках уже к Покрову (14 октября). Если же ласточки оставались — тепло сохранялось до октября.

Обряды и запреты на Ореховый Спас: как 29 августа защитить семью

Освятить орехи и хлеб в церкви. Считалось, что освященная еда дарит здоровье и защищает от сглаза.

Приготовить хлеб из ржи или пшеницы нового урожая и угостить им близких. Крошки со стола не выбрасывали — отдавали птицам, чтобы привлечь достаток в дом.

Купить холщовое полотно (скатерть, рушник) на ярмарке. Этот обряд гарантировал благополучие семье на год.