Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:36

Российская певица осталась без пенсии из-за пожара в доме

60-летней певице Анастасии отказали в пенсии из-за нехватки стажа

Анастасия Минцковская Анастасия Минцковская Фото: Булдаков Олег/ТАСС

Певица Анастасия (настоящее имя — Анастасия Минцковская) несколько лет безуспешно добивается назначения пенсии, передает MK.RU. По ее словам, причиной отказа называют недостаточный трудовой стаж. Подтвердить его 60-летней Анастасии не удается, так как документы сгорели во время пожара в ее доме.

В 57 лет я обратилась в Пенсионный фонд с просьбой назначить мне пенсию. Но тогда мне отказали, сказав, что ежемесячные выплаты мне еще не положены из-за недостаточного стажа, — поделилась певица.

Недавно певице вновь сообщили о нехватке стажа. Она утверждает, что на протяжении десятилетий официально выступала на концертах и с каждого гонорара выплачивала налоги, включая пенсионные отчисления. Артистка добавила, что работала честно и открыто, не соглашаясь на сомнительные выступления с оплатой в конвертах.

Ранее профессор Вадим Виноградов рассказал, что перед пенсией лучше увольняться в конце календарного месяца. По его словам, тогда он полностью пойдет в стаж, а переход на повышенную пенсию с индексацией произойдет быстрее. Он добавил, что это также выгодно тем, у кого предусмотрены премии или надбавки.

пенсии
певицы
деньги
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Busta Rhymes и Mohombi выступят в кинопарке «Москино»
Лавров одной фразой описал позицию Каллас в отношении России
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.