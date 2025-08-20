Российская певица осталась без пенсии из-за пожара в доме

Певица Анастасия (настоящее имя — Анастасия Минцковская) несколько лет безуспешно добивается назначения пенсии, передает MK.RU. По ее словам, причиной отказа называют недостаточный трудовой стаж. Подтвердить его 60-летней Анастасии не удается, так как документы сгорели во время пожара в ее доме.

В 57 лет я обратилась в Пенсионный фонд с просьбой назначить мне пенсию. Но тогда мне отказали, сказав, что ежемесячные выплаты мне еще не положены из-за недостаточного стажа, — поделилась певица.

Недавно певице вновь сообщили о нехватке стажа. Она утверждает, что на протяжении десятилетий официально выступала на концертах и с каждого гонорара выплачивала налоги, включая пенсионные отчисления. Артистка добавила, что работала честно и открыто, не соглашаясь на сомнительные выступления с оплатой в конвертах.

