29 августа 2025 в 02:41

Протесты с красноречивыми плакатами проходят в Вашингтоне

Жители Вашингтона вышли на протесты против политики администрации Трампа

Протесты в США Протесты в США Фото: imageSPACE via imago-images.de/Global Look Press

В столице США состоялись массовые протесты, организованные американскими профсоюзами и их сторонниками. Участники акции выражали несогласие с политикой администрации президента Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Демонстранты прошли маршем от района Дюпон Серкл в направлении Логан Серкл. Многие протестующие несли плакаты с лозунгами: «Депортировать расистов», «Боритесь с бедностью, а не с бедным», «Демократия, а не диктатура».

По заявлению организаторов, это первое мероприятие из серии протестов «Мэй Дэй Стронг», которая должна пройти по всей стране 1 сентября. Марши состоятся в рамках празднования Дня труда.

Организаторы планируют продолжить протестные выступления по всей стране, используя праздничные мероприятия для выражения своей позиции против текущей администрации. Марш прошел организованно, без инцидентов и нарушений общественного порядка.

День труда отмечается в США с 1882 года в первый понедельник сентября. Праздник символический, он означает конец лета.

Ранее сообщалось, что американского сенатора Сьюзан Коллинз освистали во время церемонии перерезания ленточки в ее родном штате Мэн. На видеозаписях с мероприятия видно, как присутствующие в зале постоянно прерывают выступление сенатора и выкрикивают ей слово «позор».

