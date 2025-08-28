Американского сенатора освистали на церемонии в родном штате

Американского сенатора Сьюзан Коллинз освистали во время церемонии перерезания ленточки в ее родном штате Мэн, сообщает NBC News. На видеозаписях с мероприятия видно, как присутствующие в зале постоянно прерывают выступление сенатора и выкрикивают ей слово «позор».

Участники акции задавали вопросы о действиях Израиля в секторе Газа и сокращении финансирования национальной программы медицинского страхования Medicare для лиц от 65 лет и старше. Также собравшиеся пытались узнать у сенатора о кандидатах президента Дональда Трампа на должности в Верховном суде США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости привлечения к уголовной ответственности американского финансиста Джорджа Сороса и его сыновей. По утверждению лидера, миллиардер и его родственники якобы причастны к организации протестных акций в Соединенных Штатах.

До этого, как писали СМИ, Дональд Трамп был готов применять наиболее радикальные меры для подавления протестов в Лос-Анджелесе. Авторы публикации предполагают, что глава Белого дома мог задействовать закон о восстании 1807 года. Данный федеральный законодательный акт предоставляет президенту право использовать армию внутри страны при исключительных обстоятельствах, включая антиправительственные выступления, восстания и мятежи.