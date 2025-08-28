День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:43

Американского сенатора освистали на церемонии в родном штате

NBC: сенатора Коллинз освистали в ходе церемонии перерезания ленточки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американского сенатора Сьюзан Коллинз освистали во время церемонии перерезания ленточки в ее родном штате Мэн, сообщает NBC News. На видеозаписях с мероприятия видно, как присутствующие в зале постоянно прерывают выступление сенатора и выкрикивают ей слово «позор».

Участники акции задавали вопросы о действиях Израиля в секторе Газа и сокращении финансирования национальной программы медицинского страхования Medicare для лиц от 65 лет и старше. Также собравшиеся пытались узнать у сенатора о кандидатах президента Дональда Трампа на должности в Верховном суде США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости привлечения к уголовной ответственности американского финансиста Джорджа Сороса и его сыновей. По утверждению лидера, миллиардер и его родственники якобы причастны к организации протестных акций в Соединенных Штатах.

До этого, как писали СМИ, Дональд Трамп был готов применять наиболее радикальные меры для подавления протестов в Лос-Анджелесе. Авторы публикации предполагают, что глава Белого дома мог задействовать закон о восстании 1807 года. Данный федеральный законодательный акт предоставляет президенту право использовать армию внутри страны при исключительных обстоятельствах, включая антиправительственные выступления, восстания и мятежи.

США
протесты
церемонии
республиканцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бразилия показала своих участников на «Интервидении»
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 августа, фото, видео
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.