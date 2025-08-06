Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 21:16

В России появился самый жуткий пункт выдачи

На архипелаге Земля Франца-Иосифа появился пункт выдачи заказов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На архипелаге Земля Франца-Иосифа открылся «самый жуткий» в России пункт выдачи заказов, сообщает «Московский комсомолец». Постройка расположена в самой северной точке страны и работает всего один час в неделю.

Здание выделяется необычным видом: у входа торчат вверх десятки гвоздей, направленных острием наружу. Необычный дизайн связан с необходимостью отпугивать белых медведей, обитающих на архипелаге. Тем более, согласно официальной переписи, на Земле Франца-Иосифа проживают всего два человека.

Ранее консорциум Wildberries & Russ получил разрешение на строительство 400-метрового небоскреба в «Москва-Сити». По данным Мосгосстройнадзора, комплекс с подземным паркингом на 305 машин станет новой архитектурной доминантой делового квартала. Глава ведомства Антон Слободчиков отметил, что здание объединит инновационные проектные решения с практической функциональностью.

До этого гендиректор Wildberries Роберт Мирзоян анонсировал планы маркетплейса по выходу на африканский рынок. Он заявил, что компания сосредоточена на укреплении позиций в текущих странах присутствия, включая СНГ, Китай и ОАЭ, и готовится к экспансии на Глобальный Юг.

открытия
Россия
почта
доставки
