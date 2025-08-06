Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 20:22

Wildberries построит гигантскую башню в престижном районе Москвы

Wildberries & Russ разрешили построить 400-метровый небоскреб в «Москва-Сити»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Консорциум Wildberries & Russ (РВБ) получил официальное одобрение на возведение многоэтажного комплекса высотой около 400 метров в деловом районе «Москва-Сити», сообщили представители Мосгосстройнадзора в Telegram-канале. Глава ведомства Антон Слободчиков назвал здание будущей доминантой столичного квартала.

Бизнес-центр представляет собой почти 400-метровую башню с подземным паркингом на 305 машиномест. Здание станет новой высотной доминантой столичного делового квартала «Москва-Сити», сочетающей передовые проектные решения с высокой функциональностью, — сказал Слободчиков.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина выступила против массовой высотной жилой застройки, назвав ее созданием «человейников». Глава комитета по вопросам семьи предложила сделать акцент на малоэтажном строительстве с хорошей инфраструктурой, что, по ее мнению, будет способствовать демографическому росту.

Кроме того, из-за острого дефицита энергомощностей губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил приостановить масштабное жилищное строительство в регионе. Поводом стало достижение нового пикового значения электропотребления в конце июля.

Wildberries
Москва-Сити
небоскребы
строительство
