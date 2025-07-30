Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 18:25

На Кубани задумались об ограничении строительства жилья

Глава Кубани предложил сократить строительство жилья из-за дефицита энергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ограничить строительство жилья в регионе из-за дефицита энергомощностей. В своем Telegram-канале он отметил, что такое решение связано с новым историческим максимумом потребления электроэнергии, зафиксированным 29 июля.

Глава региона отметил, что активная застройка приводит к частым авариям и перебоям с электричеством. Он призвал выстроить более надежную систему, пересмотрев подходы к строительству в районах с недостаточными мощностями.

Регулярно обсуждаем модернизацию инфраструктуры, а ситуация не меняется. Из-за новых микрорайонов дефицит электроэнергии только растет, аналогичная проблема есть и с водоснабжением. Считаю, необходимо пересмотреть сложившийся подход к жилому строительству там, где не хватает мощностей и на существующие территории, — написал Кондратьев.

Кондратьев подчеркнул необходимость баланса между развитием жилищного строительства и обеспечением стабильной работы инфраструктуры. В противном случае проблемы с энергоснабжением и водоснабжением будут только усугубляться.

Ранее заместитель министра энергетики Красноярского края Петр Конюшенко заявил, что запрет на майнинг криптовалюты на территории региона пока не обсуждается. Он напомнил, что соответствующий запрет уже введен в ряде регионов, где наблюдается дефицит электроэнергии. Речь идет об Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Он добавил, что на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики также обсуждался запрет майнинга в других российских регионах. Однако, по словам Конюшенко, такую меру посчитали неактуальной.

Россия
Краснодарский край
электроэнергия
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС отреагировали на сообщения о распылении химикатов над Нальчиком
Два маленьких брата утонули на испанском побережье
На Камчатке зафиксировали два подземных толчка с разницей в 16 минут
«Стрелы смерти»: военэксперт о перспективах необычного оружия ВС РФ
Мирные люди пострадали при атаке дрона на ЛНР
Ребенок уехал в детский лагерь под Калининградом и умер
«Безумная политика»: в Нидерландах откровенно прошлись по ЕС из-за Украины
В Индии отреагировали на слова Трампа о пошлинах для Нью-Дели
В Дербенте власти оказались недовольны бездействием коммунальщиков
В Узбекистане нашли официальные аналоги для 40 слов-заимствований
Удовлетвори и гуляй: отец собрал коллекцию порно с дочкой на 7 накопителях
Власти России обнадежили россиян новостями о подешевевшей еде
Венгрия получит малый ядерный реактор по зарубежной технологии
Стало известно, какое наказание требуют для обвиняемых по делу «Крокуса»
«Тактика выкручивания рук»: эксперт о пошлинах США для Индии
Удивляю гостей необычным домашним вином! Не из винограда, а из крыжовника
Жительница высокоэтажки забралась на кондиционер, чтобы помыть окно
В Disney показали трейлер продолжения популярного мультфильма
Смертоносные ливни и холод до +12? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Российский посол узнал о ситуации в Анголе, где прошли беспорядки
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.