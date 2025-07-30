На Кубани задумались об ограничении строительства жилья

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ограничить строительство жилья в регионе из-за дефицита энергомощностей. В своем Telegram-канале он отметил, что такое решение связано с новым историческим максимумом потребления электроэнергии, зафиксированным 29 июля.

Глава региона отметил, что активная застройка приводит к частым авариям и перебоям с электричеством. Он призвал выстроить более надежную систему, пересмотрев подходы к строительству в районах с недостаточными мощностями.

Регулярно обсуждаем модернизацию инфраструктуры, а ситуация не меняется. Из-за новых микрорайонов дефицит электроэнергии только растет, аналогичная проблема есть и с водоснабжением. Считаю, необходимо пересмотреть сложившийся подход к жилому строительству там, где не хватает мощностей и на существующие территории, — написал Кондратьев.

Кондратьев подчеркнул необходимость баланса между развитием жилищного строительства и обеспечением стабильной работы инфраструктуры. В противном случае проблемы с энергоснабжением и водоснабжением будут только усугубляться.

Ранее заместитель министра энергетики Красноярского края Петр Конюшенко заявил, что запрет на майнинг криптовалюты на территории региона пока не обсуждается. Он напомнил, что соответствующий запрет уже введен в ряде регионов, где наблюдается дефицит электроэнергии. Речь идет об Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Он добавил, что на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики также обсуждался запрет майнинга в других российских регионах. Однако, по словам Конюшенко, такую меру посчитали неактуальной.