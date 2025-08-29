День знаний — 2025
29 августа 2025 в 01:22

Шойгу раскрыл планы Запада в отношении Афганистана

Шойгу: Запад надеется вернуть в Афганистан структуры НАТО

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Всю ответственность за восстановление Афганистана должны нести западные государства, написал в статье для «Российской газеты» секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. При этом спецслужбы Запада вынашивают планы по возвращении сил НАТО в страну для дестабилизации страны. Конечной целью является создание очагов нестабильности вблизи границ России, Китая и Ирана, пояснил политик.

Окончание 20-летней операции США и НАТО в Афганистане в августе 2021 года подвело черту под военным присутствием Запада в регионе, подчеркнул Шойгу. Однако, утратив свои позиции, западные державы уже планируют вернуть военную инфраструктуру Альянса. Несмотря на риторику о непризнании талибов, Лондон, Берлин и Вашингтон демонстрируют готовность к сближению с Кабулом, о чем свидетельствуют частые визиты их эмиссаров.

Спецслужбы Запада вынашивают планы по дестабилизации Афганистана и создания хронических очагов нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок, — отметил Шойгу.

Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана и бывший сенатор Франц Клинцевич заявил, что «Талибану» будет дан шанс изменить гимн со словами о черепах русских ради отношений с Россией. Он добавил, что главным интересантом продолжения хороших взаимоотношений являются именно талибы.

Сергей Шойгу
Афганистан
НАТО
спецслужбы
